Fête du vélo de la vallée du Garon Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Fête du vélo de la vallée du Garon Brignais, 21 mai 2022, Brignais. Fête du vélo de la vallée du Garon 46 Chemin de la Lande 262 rue Barthélémy Thimonnier Brignais

2022-05-21 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 17:00:00 46 Chemin de la Lande 262 rue Barthélémy Thimonnier

Brignais Rhône Brignais Tous en selle ! Petits et grands sont attendus nombreux au parc de Rochilly, pour une grande journée festive autour du vélo. Manège, structure gonflable, spectacle et vélos rigolos. Fanfare, dj mix, quizz, atelier mobile sérigraphie, bourse aux vélo … contact@cc-valleedugaron.fr +33 4 72 31 78 72 https://www.ccvalleedugaron.com/ 46 Chemin de la Lande 262 rue Barthélémy Thimonnier Brignais

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Brignais, Rhône Autres Lieu Brignais Adresse 46 Chemin de la Lande 262 rue Barthélémy Thimonnier Ville Brignais lieuville 46 Chemin de la Lande 262 rue Barthélémy Thimonnier Brignais Departement Rhône

Brignais Brignais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brignais/

Fête du vélo de la vallée du Garon Brignais 2022-05-21 was last modified: by Fête du vélo de la vallée du Garon Brignais Brignais 21 mai 2022 Brignais rhône

Brignais Rhône