Fête du vélo Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Fête du vélo Clohars-Carnoët, 29 mai 2022, Clohars-Carnoët. Fête du vélo place Nava, 29360 Clohars-Carnoët Salle des sports Clohars-Carnoët

2022-05-29 – 2022-05-29 place Nava, 29360 Clohars-Carnoët Salle des sports

Clohars-Carnoët Finistère La fête du vélo est de retour à Clohars-Carnoët avec une journée dédiée à la pratique du vélo, en famille !

Dimanche 29 mai, la commune vous propose un itinéraire vélo au départ de la salle des sports (10h) pour rejoindre la plage du Kerou en passant par Doëlan. Pique-nique prévu sur le site de la Kerou Beach Party, où un stand du Silo à Vélos (recyclerie mobilités douces) vous attend pour pouvoir vérifier ou réparer votre vélo. sports@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 53 90 La fête du vélo est de retour à Clohars-Carnoët avec une journée dédiée à la pratique du vélo, en famille !

Dimanche 29 mai, la commune vous propose un itinéraire vélo au départ de la salle des sports (10h) pour rejoindre la plage du Kerou en passant par Doëlan. Pique-nique prévu sur le site de la Kerou Beach Party, où un stand du Silo à Vélos (recyclerie mobilités douces) vous attend pour pouvoir vérifier ou réparer votre vélo. place Nava, 29360 Clohars-Carnoët Salle des sports Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse place Nava, 29360 Clohars-Carnoët Salle des sports Ville Clohars-Carnoët lieuville place Nava, 29360 Clohars-Carnoët Salle des sports Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Fête du vélo Clohars-Carnoët 2022-05-29 was last modified: by Fête du vélo Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29 mai 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère