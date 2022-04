FÊTE DU VÉLO Chaumes-en-Retz, 14 mai 2022, Chaumes-en-Retz.

FÊTE DU VÉLO Haute-Perche Arthon Chaumes-en-Retz

2022-05-14 11:00:00 – 2022-05-14 17:30:00 Haute-Perche Arthon

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

A partir de 11h

Bourse aux vélos – dépôt des vélos

Stand de l’agglo avec documentations sur les boucles vélos loisirs et les rallyes vélo. Présentation de l’offre de location de vélo électrique Vélia et découverte des vélos.

Piste de maniabilité enfants et piste draisienne (encadrement bénévoles des communes et agent agglo)

A partir de 14h

2 circuits de découverte à vélo (départ échelonné – sur inscription préalable) : un circuit de 6 km et un circuit de 16km. Escale à l’association Liane et l’association Le Pot’ aux Fleurs avec collation.

Atelier initiation à la réparation vélo avec l’AFR et clip sur la sécurité par les jeunes de l’AFR

Découverte des vélos cargo et vélo électrique de Chaumes en Retz

A partir de 16h30

Démonstration acrobatique de l’école de Cirque et Monocyle « Cirqu’en Retz » de Saint-Brevin

Durant la manifestation : stand boissons et petite restauration par le comité des fêtes de Chauvé

Rendez-vous attendu des amoureux de la petite reine, la Fête du vélo aura lieu du 14 mai au 11 juin 2022. L’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… À vélo ! Mais aussi de s’essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d’assister à des spectacles et animations.

Haute-Perche Arthon Chaumes-en-Retz

