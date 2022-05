Fête du vélo Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

Fête du vélo Brives-Charensac, 5 juin 2022, Brives-Charensac. Fête du vélo Brives-Charensac

2022-06-05 – 2022-06-05

Brives-Charensac Haute-Loire Brives-Charensac Rando au fil de la Loire – tout public, participation gratuite r nAccueil à partir de 7h à la maison du Canoë, La Chartreuse r n- Parcours Vélo pour tous 15 km (vélos route, VTT, VTC…): départs de 8h à 11h r n- Parcours VTT 30km ou 45km: départs de 8h à 9h union.cycliste.lepuy@orange.fr http://unioncyclistelepuy.e-monsite.com/ Brives-Charensac

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Brives-Charensac, Haute-Loire Autres Lieu Brives-Charensac Adresse Ville Brives-Charensac lieuville Brives-Charensac Departement Haute-Loire

Fête du vélo Brives-Charensac 2022-06-05 was last modified: by Fête du vélo Brives-Charensac Brives-Charensac 5 juin 2022 Brives-Charensac Haute-Loire

Brives-Charensac Haute-Loire