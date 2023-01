Fête du vélo Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Fête du vélo, 14 mai 2023, Aix-en-Provence

2023-05-14 10:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Bouches-du-Rhône Des stands accueilleront les visiteurs et ils pourront faire réparer leur vélo, le faire graver, trouver des informations sur la sécurité routière et pratique du vélo, se renseigner sur son stationnement en ville, mais également profiter des nombreuses animations qui ponctueront la journée.



Plusieurs balades sont proposées avec des guides conférenciers.



Rappelons que l’ADAVA a signé une convention avec la ville il y a plus de trois ans pour l’accompagnée sur sa politique de développement du vélo à Aix. La Ville d’Aix-en-Provence et l’ADAVA : association aixoise qui œuvre pour le développement du vélo de la marche et des transports en commun, coorganisent la Fête du vélo qui se déroule sur le Cours Mirabeau https://adava.fr/ Aix-en-Provence

