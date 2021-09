Fête du vélo Aix-en-Provence, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête du vélo 2021-10-03 10:00:00 – 2021-10-03 18:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Des stands accueilleront les visiteurs et ils pourront faire réparer leur vélo, le faire graver, trouver des informations sur la sécurité routière et pratique du vélo, se renseigner sur son stationnement en ville, mais également profiter des nombreuses animations qui ponctueront la journée.



Plusieurs balades sont proposées avec des guides conférenciers. Les volontaires peuvent par exemple partir à la découverte du Parc Naturel Urbain aménagé par la Ville entre la parc Jourdan et Roc Fleury sur 4,7 kilomètres. Un pique-nique est organisé au parc Jourdan le midi.



Rappelons que l’ADAVA, qui fête ses 30 ans cette année a signé une convention avec la ville il y a plus de deux ans pour l’accompagnée sur sa politique de développement du vélo à Aix.



// Au programme //

• Initiation au Savoir Rouler A Vélo (SRAV) de 4 à 77 ans par le CPIE et de la ville d’Aix (venir avec son vélo si possible) ;

• Démonstrations de saut à BMX et initiation au BMX flat (2 sessions de 2h) ;

• Atelier monocycle par la Roue Libre ;

• Parcours de kart à pédales pour enfants dès 4 ans et pour adultes (ADAVA) ;

• Ateliers de réparation mobile et de gravage de vélos (ADAVA)

• Espace ville d’Aix :

▪ Exposition de photos et de projets d’aménagements cyclables

▪ Le « savoir vivre ensemble » par la Police Municipale

▪ présentation du PNU et du PDES

▪ Point d’accueil et de discutions

• Espace ADAVA :

▪ Expositions sur les 30 ans de l’association et la fresque de la mobilité

▪ Wimoov

▪ Goulard

▪ Victimes et citoyen

▪ Point d’accueil et de discutions

• Espace CPIE : jeu RAPIDO

• Espace SEMEPA : les parkings vélos sécurisés dans la ville

• Espace Vélo+ (Métropole-RD13) : essais et location longue durée de vélo à assistance électrique (VAE)

• Autres espaces : Clever series, Bmx Lab , Hohokam …



➜ de 10 à 17 h : Courses d’orientation de découverte des aménagements cyclables de la commune avec remise de récompenses par la ville aux participants (deux circuits de 5 Km et 8 Km)

▪ Départ : parking Lieutenant-Colonel Jeanpierre route de Galice

▪ Arrivée : cours Mirabeau à l’angle de la rue Laroque



➜ à 10 et 10h15 : Parcours de découverte à vélo d’une partie du Parc Naturel Urbain PNU (5 Km environ 1h) (test pour la pérennisation de l’itinéraire pour les cycles dans le cadre du plan vélo de la ville)

▪ Départ et retour en bas du cours Mirabeau. RDV à 9h45 et 10h00 (vélos non fournis) 15 personnes maximum par départ

➜ à 11h : Arrivée à la Rotonde de la convergence cycliste depuis les 10 antennes de l’ADAVA

➜ de 11h à 18h : Batucada avec Pulsa Batuk à la Rotonde et en déambulation

➜ à 11h30 : Inauguration des espaces de stationnements vélos sécurisés dans les parkings de la SEMEPA. Allocution du Maire et du Président de l’ADAVA

➜ à 12h : Apéritif offert par la ville d’Aix

➜ de 12h30 à 13h : Balade en direction du parc Jourdan

➜ de 13h à 14h30 : Pique-nique tiré du sac au Parc Jourdan

➜ à 14h, 15h30 et 17h : Projection du film hollandais sous-titré “Why we cycle ?”

➜ de 14h30 à 16h : Guinguette swing avec Aixtraswing en haut du Cours Mirabeau

➜ de 15h à 16h : Aix et ses petites rues insolites (ADAVA et AixTratour). Départ et retour en bas du cours Mirabeau

➜ à 16h30 : Débat, animé par les auteurs, après projection du film

➜ à 17h30 : Session de dédicaces avec la librairie Goulard par les auteurs :

• Stein Van Oosteren “Pourquoi pas le vélo ?”

• Didier Tronchet “Petit traité de Vélosophie”

la Ville et l’ADAVA, association Aixoise qui œuvre pour le développement du vélo de la marche et des transports en commun, coorganisent la Fête du vélo qui se déroule sur le Cours Mirabeau

