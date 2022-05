Fête du Vélo à Ploërmel Ploërmel, 22 mai 2022, Ploërmel.

Fête du Vélo à Ploërmel La Fourmilière 59A boulevard Laënnec Ploërmel

2022-05-22 – 2022-05-22 La Fourmilière 59A boulevard Laënnec

Ploërmel Morbihan

À l’occasion de cette journée festive et conviviale, l’association Polen veut sensibiliser à la place du vélo et des déplacements doux dans l’espace public. Différents stands et animations ludiques seront proposés ainsi qu’un circuit en accès libre de Ploërmel à Taupont avec jeu de piste et visites patrimoniales (accessible aux enfants dès 5 ans).

A vos vélos !

contact@polen.asso.fr +33 6 38 41 90 73 http://www.polen.asso.fr/

À l’occasion de cette journée festive et conviviale, l’association Polen veut sensibiliser à la place du vélo et des déplacements doux dans l’espace public. Différents stands et animations ludiques seront proposés ainsi qu’un circuit en accès libre de Ploërmel à Taupont avec jeu de piste et visites patrimoniales (accessible aux enfants dès 5 ans).

A vos vélos !

La Fourmilière 59A boulevard Laënnec Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-04-28 par