Fête du Vélo à Paray-le-Monial Paray-le-Monial, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paray-le-Monial.

Fête du Vélo à Paray-le-Monial 2021-07-04 – 2021-07-04 Parc du Moulin Liron Boulevard du Dauphin Louis

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial

EUR 0 0 L’office de tourisme et le club cyclotourisme de Paray-le-Monial vous propose une journée conviviale autour du vélo pour découvrir notre patrimoine et s’amuser !

8h45 : Accueil au Parc du Moulin Liron de Paray-le-Monial

9h : Départ commun des 2 parcours

Parcours 36 km :

Matin : Départ sur la voie verte en direction de Hautefond jusqu’à Nochize. Arrêt au

Moulin de Vaux pour une présentation de ce centre équestre installé dans un ancien

Moulin. Pause café et jus de fruit.

Puis direction Saint-Yan par Poisson.

Parcours 83 km :

Matin : Départ en direction de Hautefond, Champlecy, Gueugnon puis

Rigny‑sur‑Arroux et Digoin jusqu’à Saint-Yan.

12h30 : PIQUE-NIQUE À SAINT-YAN avec rafraîchissement

(une voiture portera les pique-niques)

14h : Retour à Paray-le-Monial par la découverte du patrimoine roman

Vers 15h : Arrivée à Paray-le-Monial avec des animations : dégustation de Cacous

avec la confrérie des Francs-Cacous, animation pour les enfants avec des vélos rigolos

et animation musicale avec le GRETT.

contact@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 85 81 10 92 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-21 par