Fête du vélo 2022 Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Fête du vélo 2022 Versailles Grand Parc, 22 mai 2022, Versailles. Fête du vélo 2022

Versailles Grand Parc, le dimanche 22 mai à 11:00

Cet événement tout public est organisé par Versailles Grand Parc et les communes de l’Agglo. Dix parcours sont proposés aux pratiquants sur l’ensemble du territoire. Cette balade, libre ou guidée (grâce à des éducateurs sportifs ou des bénévoles des associations de cyclotourisme locales), permettra de découvrir des monuments et lieux marquants sur les itinéraires mais aussi les aménagements cyclables avant de converger à Versailles. **Les participants se retrouveront au village d’arrivée devant le siège de l’Agglo, où de nombreuses animations les attendront de 11h à 17h.** Des activités pour petits et grands : * **Parcours 9 trous mini-golf cyclo** * Parcours Bmx et draisienne * Deux **vélo-smoothie** * **Ateliers de réparation vélo** * Transformer son vieux vélo en vélo électrique * **Marquage de vélos gratuit** * Initiation au vélo électrique avec Véligo * … **Le tout en rythme dans une ambiance festive avec la présence de fanfares !**

Etre équipé d’un vélo

Tous à vélos ! En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la troisième édition de la Fête du Vélo le dimanche 22 mai de 11h à 17h. Versailles Grand Parc 6 avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Grand Parc Adresse 6 avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Versailles Grand Parc Versailles Departement Yvelines

Versailles Grand Parc Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Fête du vélo 2022 Versailles Grand Parc 2022-05-22 was last modified: by Fête du vélo 2022 Versailles Grand Parc Versailles Grand Parc 22 mai 2022 Versailles Versailles Grand Parc Versailles

Versailles Yvelines