Fête du vélo 2022 Lamonzie-Saint-Martin, 21 mai 2022, Lamonzie-Saint-Martin.

Fête du vélo 2022 Séchoir à tabac Place du jardin public Lamonzie-Saint-Martin

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 Séchoir à tabac Place du jardin public

Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Lamonzie-Saint-Martin

La Fête du Vélo est une manifestation nationale d’initiation aux charmes de la bicyclette.

Le Cyclo Détente Lamonzien, club de vélo, options cyclotourisme et VTT, profite de cet événement pour proposer une journée de découverte de la pratique du vélo dans une ambiance conviviale et festive.

Animation ouverte à tous : adultes, enfants, cyclistes, non pratiquants mais munis d’un vélo.

Parcours de 30 km, en boucle, autour de Bergerac Ouest, accessible à tout public.

Circuit cheminant dans les vignes pour atteindre le lac de Claude Arfel à Saint Laurent des vignes pour la pause méridienne avec pique -nique, à votre charge. Continuation de la sortie avec une halte culturelle au château Mounet Sully avec visite guidée payante du site à 15h. Retour à Lamonzie Saint Martin.

09h 30 : Accueil des participants / 10h : Départ des cyclistes.

federation cycliste

dernière mise à jour : 2022-04-21 par