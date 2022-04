FÊTE DU VÉLO !

2022-06-05 – 2022-06-05 L’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… À vélo ! Mais aussi de s’essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d’assister à des spectacles et animations. Coordonnée par Pornic agglo Pays de Retz, cette nouvelle édition, riche d’un programme varié, promet de belles surprises ! Parcours vélo pour tous aller/retour vers St Marie, boulevard de l’Océan…

Animations par le club de vélo de Pornic avec de la réparation, de la sensibilisation…

Stand pédagogique sur la sécurité routière La « Fête du vélo » est un rendez-vous très attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique !

