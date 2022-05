FÊTE DU VÉLO

FÊTE DU VÉLO, 4 juin 2022, . FÊTE DU VÉLO

2022-06-04 – 2022-06-04 L’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… À vélo ! Mais aussi de s’essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d’assister à des spectacles et animations. Coordonnée par Pornic agglo Pays de Retz, cette nouvelle édition, riche d’un programme varié, promet de belles surprises ! Pour Pornic: Parcours vélo pour tous aller/retour vers St Marie, boulevard de l’Océan…

Animations par le club de vélo de Pornic avec de la réparation, de la sensibilisation…

Stand pédagogique sur la sécurité routière Le programme complet de la Fête du vélo sur le territoire du 14 mai au 16 juin.

Le programme détaillée de la journée à Pornic La « Fête du vélo » est un rendez-vous très attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique !

Théme: “Nature et découverte du territoire » +33 2 51 74 07 16 L’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… À vélo ! Mais aussi de s’essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d’assister à des spectacles et animations. Coordonnée par Pornic agglo Pays de Retz, cette nouvelle édition, riche d’un programme varié, promet de belles surprises ! Pour Pornic: Parcours vélo pour tous aller/retour vers St Marie, boulevard de l’Océan…

Animations par le club de vélo de Pornic avec de la réparation, de la sensibilisation…

Stand pédagogique sur la sécurité routière Le programme complet de la Fête du vélo sur le territoire du 14 mai au 16 juin.

Le programme détaillée de la journée à Pornic dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville