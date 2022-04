FÊTE DU VÉLO, 15 mai 2022, .

FÊTE DU VÉLO

2022-05-15 – 2022-05-15

Au programme :

Atelier diagnostic des vélos, mise en sécurité et réparations avec l’Amicale Laique.

Balades en triporteur électrique pour les personnes à mobilité réduite.

Parcours découverte du vélo électrique pour adultes avec JP Bike.

Découverte du BMX (parcours sur piste BMX et démonstrations)

Atelier draisienne pour les plus petits encadré par les enfants du CME (Conseil Municipal Enfants)

Initiation à la piste de maniabilité pour les enfants

Un rallye vélo gourmand en autonomie – Mise à disposition d’un plan avec les producteurs partenaires

Visite chez les producteurs monastériens et présentation de leur métier : Domaine du Sillon Côtier, La Saline « Tenue de Mareil », GAEC de l’Air Marin, POISKAI Sud-SARL Le Sud, Ostréicuture – Zone aquacole de Lyarne, Etablissement Yvan Avril. Dégustation ou achat possible puis pique-nique partagé à 13h sur la plage de l’église Madame.

Bourse aux vélos – Vente de vélos d’occasions entre particuliers

Rendez-vous attendu des amoureux de la petite reine, la Fête du vélo aura lieu du 14 mai au 11 juin 2022. L'opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… À vélo ! Mais aussi de s'essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d'assister à des spectacles et animations.

