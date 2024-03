Fête du Vél’Eau Camping Plage du Staedly Rœschwoog, samedi 29 juin 2024.

Fête du Vél’Eau Culture & Sport en Grand Est 29 et 30 juin Camping Plage du Staedly Entrée libre, les participants sont invités à utiliser leur propre vélo pour cet événement (cependant une location de vélo à assistance électrique est disponible au Camping du Staedly à Roeschwoog et au Nautic Port à Offendorf, en quantité limitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T08:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T08:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Pays Rhénan !

Les samedi 29 et dimanche 30 juin 2024, l’Office de Tourisme du Pays Rhénan organise la 3ème édition de la Fête du Vél’eau.

Cet événement cyclo-touristique reliera des points d’intérêts et des sites aquatiques faisant partie de l’identité du Pays Rhénan. Durant deux jours, de 8h à 20h, le grand public est invité à découvrir à son rythme, les richesses du Pays Rhénan à vélo, tout en profitant d’ateliers et d’animations.

Le temps d’un weekend et de manière totalement libre et gratuite, les participants pourront découvrir à vélo les pépites du Pays Rhénan.

Entièrement fléchées, deux boucles, l’une au Nord et l’autre au Sud seront jalonnées d’ateliers, d’animations et d’épreuves ludiques qui feront vivre des expériences uniques. La boucle nord passera par Rœschwoog, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Stattmatten, Dalhunden et Drusenheim. La boucle sud passera par Drusenheim, Herrlisheim, Offendorf et Gambsheim.

Le choix du parcours est libre : il est donc possible de démarrer et de terminer à n’importe quel stand de l’une des communes participantes.

Les participants seront en possession d’une carte à tamponner, récupérable sur chaque stand, qui sera validée à chaque passage et participation d’atelier. Elle permettra de cumuler des points et de prétendre au tirage au sort permettant de gagner de nombreux cadeaux à la fin du rallye. Ils sont offerts par des partenaires locaux.

Plusieurs points de restauration seront disponibles sur le parcours.

Les participants sont invités à utiliser leur propre vélo pour cet événement.

Camping Plage du Staedly 30 Rue de l’Étang, 67480 Rœschwoog Rœschwoog 67480 Rountzenheim Bas-Rhin Grand Est

©Cyrille Fleckinger