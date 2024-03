Fête du végétal Ploërmel, dimanche 14 avril 2024.

Fête du végétal Ploërmel Morbihan

Le végétal représente aujourd’hui un élément essentiel de la qualité du cadre de vie et du bien-être, il permet d’embellir nos espaces de vie.

C’est pourquoi la ville de Ploërmel vous donne rendez-vous en centre-ville pour la troisième Fête du végétal, l’occasion d’en apprendre davantage sur la flore des jardins, dans un esprit ludique et familial.

Toutes les facettes du végétal seront abordées.

Pour mieux comprendre la nature sous tous ses aspects, et donner des envies de fleurissement ou d’aménagements d’espaces verts aux habitants, les visiteurs pourront déambuler et dénicher des idées de plantation, et aussi échanger auprès des professionnels du végétal.

L’évènement propose

– vente de plantes

– conseils de paysagistes

– animations /ateliers

Confection de couronnes de fleurs séchées avec All* Imaginarium, de 14h à 18h

Démonstration de tressage avec l’association de vannerie Faisous de paniers

Atelier découverte autour du végétal avec Les Bonsaïs de Lanvaux

Sensibilisation au développement écologique et durable avec les ateliers ludiques de l’association Polen

– expositions photos autour de la biodiversité du club photo local

– animation musical avec les Bateliers de Célac qui interprètent des chants marins

Rendez-vous place du marché ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

centre ville

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne animations@ploermel.bzh

L’événement Fête du végétal Ploërmel a été mis à jour le 2024-02-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande