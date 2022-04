Fête du végétal Ploërmel, 10 avril 2022, Ploërmel.

Fête du végétal Ploërmel

2022-04-10 10:00:00 – 2022-04-10 19:00:00

Ploërmel Morbihan

Le végétal représente aujourd’hui un élément essentiel de la qualité du cadre de vie et du bien-être, il permet d’embellir nos espaces de vie.

C’est pourquoi la ville de Ploërmel vous donne rendez-vous en centre-ville pour la première Fête du végétal, l’occasion d’en apprendre davantage sur la flore des jardins, dans un esprit ludique et familial.

Toutes les facettes du végétal seront abordées.

Pour mieux comprendre la nature sous tous ses aspects, et donner des envies de fleurissement ou d’aménagements d’espaces verts aux habitants, l’évènement proposera : vente de plantes, conseils de paysagistes, animations ludiques, gastronomiques, expositions photos…et pleins d’autres animations !

Rendez-vous place du marché et dans le centre ville

animations@ploermel.bzh +33 2 97 73 20 73

