La ville de Beaufort-en-Anjou a le plaisir d’organiser le temps d’une journée la Fête du végétal. Les festivités auront lieu le dimanche 24 avril, place Jeanne de Laval.

Au programme :

-Grand marché de printemps de 9h à 18h. Les producteurs vous attendent. Arbustes, plants, fleurs, légumes, créations florales…seront sur les étalages.

-Animation musicale à 11h30 et à 15h30. Les Mandadors, un duo accordéon et violon sur échasses, déambuleront sur des airs de musiques traditionnelles. Costumés en créatures de la forêt, ils vous intrigueront, puis vous entraîneront dans un grand moment convivial…

-Atelier “cyanotype” au musée Joseph-Denais à 10h30.(Place Notre-Dame). Une technique ancienne, magique et insolite à pratiquer en famille. Réalisez une composition à partir de végétaux et d’un procédé photographique… Tarifs 3 € / 6 € – Réservations au 06 23 88 24 56.

