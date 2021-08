Fête du transport en bateau à voile des récoltes solidaires Ferme Malabry, 11 septembre 2021, Sucé-sur-Erdre.

Fête du transport en bateau à voile des récoltes solidaires

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Ferme Malabry

_Après une année de repli, retrouvons notre force d’agir et faisons gonfler les voiles de la résilience locale et de la solidarité internationale lors de notre week-end de transport en bateau des légumes cultivés collectivement, avec conscience et sans essence, par des lombrics déterreminés à s’ancrer dans la terre plutôt qu’à viser la lune._ Convoi vélo, déambulation festive, jeux, spectacle, concerts, cantine et buvette… Week-end inscrit dans la manifestation nationale de “La fête des possibles”. Détail du programme concocté aux petits oignons : **Samedi 11 septembre** – 10h : départ en vélo de Nantes (rendez-vous devant la piscine petit port) pour pédaler décarboné sur la Vélodyssée – De 12h à 15h : à la ferme Malabry, pique-nique proposé par les Lombrics. Visite et traite des vaches. Jeux en bois. Stands associatifs, démonstration cuisine solaire et à bois avec l’association Inti. – 15h-17h : déambulation festive des légumes jusqu’au port de Sucé-sur-Erdre – à partir de 17h30 : spectacles et concerts. – 17h30-18h30 : Tigris, conte théâtral et musical à partir de 9 ans – 19h30 : Epileptik Ganza (maracatu, musique brésilienne), Le véritable Ariel Toko (afroat, calypso, samba), Mosiza (world music), dernier groupe en cours de confirmation. Cantine & bar. Camping possible sur place. **Dimanche 12 septembre** – 9h30 : au port de Sucé-sur-Erdre petit-déjeuner musical et départ des bateaux. (Vous pouvez suivre le convoi avec votre embarcation à voile, rames, ou pagaies, ou reprendre à vélo le trajet de la Vélodyssée) – 16h : arrivée sur le quai Malakoff à Nantes et déchargement jusqu’aux greniers de L’Autre Cantine. Merci de réserver : Entrée libre le jour-même – billetterie en ligne gratuite pour estimer le nombre de plats à mijoter ! [https://www.helloasso.com/associations/les-lombrics-utopiques/evenements/fete-du-transport-en-bateau-a-voile-des-recoltes-solidaires?_ga=2.217304534.1107377955.1624976855-1636571415.1624976847](https://www.helloasso.com/associations/les-lombrics-utopiques/evenements/fete-du-transport-en-bateau-a-voile-des-recoltes-solidaires?_ga=2.217304534.1107377955.1624976855-1636571415.1624976847)

Entrée libre le jour-même – réservation en amont

Venez nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble cette saison de récoltes solidaires !

Ferme Malabry Malabry, Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique



2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T09:30:00 2021-09-12T17:00:00