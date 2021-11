Fête du train Toucy, 30 avril 2022, Toucy.

Fête du train Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy

2022-04-30 – 2022-05-01 Gare de Toucy Avenue de la Gare

Toucy Yonne

0 0 EUR Rendez-vous en gare de Toucy pour fêter le train. Vous pourrez visiter le musée ferroviaire et le musée des ambulants de la Poste, visiter le train restaurant, l’atelier de la voie ferrée, les autorails Picasso. Navette toute la journée avec la draisine DU50. Navette à 15 h et à 16 h 30 en autorail Picasso entre Toucy-Ville et Toucy-Moulins. Restauration sur place, boissons chaudes et froides.

