Dole Jura Dole Fête du bois autour du thème de Jules VERNE.

Présentation et vente d’objets artisanaux et de matériels pour le travail du bois.

Démonstrations effectuées par des professionnels de renom. Pêche à la ligne pour les enfants et restauration sur place. Tarif à partir de 5€

