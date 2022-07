Fête du Tour Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Lot La communauté de communes Cauvaldor organise la fête du Tour, à l’occasion du passage du Tour de France à Rocamadour.

Associations, entreprises du territoire et services de Cauvaldor vous feront découvrir le vélo dans tous ses états : traditionnel, électrique, connecté, en 3 D… Courses et circuits vélo toute la journée.

Vous pourrez également déjeuner local : grillades, fromages et glaces du territoire vous attendent. A gagner :

– 2 places VIP pour assister à l’arrivée de l’avant dernière étape du Tour de France à Rocamadour

– 2 places pour assister au festival Ecaussysteme à Gignac (du 29 au 31 juillet) pour la soirée de votre choix +33 5 65 27 02 10 cauvaldor

