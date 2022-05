FÊTE DU TOUR 2022 Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Longwy Meurthe-et-Moselle Dans le cadre des animations précédant l’arrivée du Tour de France 2022 à Longwy.

Randonnée en famille à pied, à vélo ou à trottinette, sur le sentier cyclo-pédestre entre Longwy et Hussigny-Godbrange. Il sera possible de faire demi-tour à Saulnes ; pour les plus courageux qui poursuivront jusqu’à Hussigny, un quiz sera proposé avec un tirage au sort, parmi les bonnes réponses, d’une famille qui pourra assister à l’arrivée du tour en tribune.

Au retour, barbecue sur la place Leclerc (gratuit pour les participants de la randonnée) avec une animation musicale.

Départ de la randonnée : rue Hippolyte d’Huart, sous le pont, de 14h à 16h.

Inscription obligatoire : 03 82 24 39 67 ou fetedutour@mairie-longwy.fr +33 3 82 24 39 67 Ville de Longwy

