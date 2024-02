Fête du Timbre Voyage au fil de l’eau Chinon, samedi 9 mars 2024.

Fête du Timbre Voyage au fil de l’eau Chinon Indre-et-Loire

La Fête du Timbre © est organisée dans toute la France (une centaine de villes y participent chaque année) et se veut être une manifestation festive, permettant au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la Philatélie sous toutes ses formes.

Chaque année donc, de nombreuses manifestations sont organisées par les associations pour faire connaître le timbre et la philatélie au sens le plus large, dans une ambiance bon enfant grâce à de nombreuses animations organisées à cette occasion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Place du Général de Gaulle

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Fête du Timbre Voyage au fil de l’eau Chinon a été mis à jour le 2024-02-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme