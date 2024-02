FÊTE DU TIMBRE- VOYAGE AU FIL DE L’EAU Béziers, dimanche 10 mars 2024.

FÊTE DU TIMBRE- VOYAGE AU FIL DE L’EAU Béziers Hérault

Pour cette nouvelle édition la navigation de plaisance sera à l’honneur. Une exposition de plus de 40 cadres. Organisé par l’Association Philatélique et Numismatique Biterroise En partenariat avec la Poste

Cette nouvelle édition mettra la navigation de plaisance à l’honneur, une pratique plébiscitée par de nombreux français au regard des multiples activités tel que: navigation fluviale, voile, planche à voile, pédalo……

Cette manifestation culturelle est organisée, cette année encore, par l’Association Philatélique et Numismatique Biterroise (A.P.N.B.), en partenariat avec La Poste.

Une exposition de plus de quarante cadres .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

