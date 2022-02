FETE DU TIMBRE Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

FETE DU TIMBRE Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié Vittel

2022-03-12 09:00:00 – 2022-03-12 17:00:00

Vittel Vosges La Poste, la FFAP et le GPL organisent la Fête du timbre départementale avec timbre oblitéré premier jour.

Animation jeunes.

Marchands de collections. berchal@hotmail.fr +33 3 55 24 13 85 PHOTO VILLE DE VITTEL

