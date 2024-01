Fête du timbre Thann, samedi 9 mars 2024.

Fête du timbre Thann Haut-Rhin

Journées d’échanges philatéliques avec exposition

Une fête qui a pour thème le voyage au fil de l’eau, pour les philatélistes et tous ceux qui voudraient découvrir le monde du timbre. Un bureau de poste temporaire permettra d’acquérir le timbre et le bloc spécialement créés pour le thème de la navigation et les visiteurs pourront admirer une exposition de maquettes navales. EUR.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est dominiqueperry@sfr.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00



L’événement Fête du timbre Thann a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay