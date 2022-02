Fête du timbre Salle Marcel Baudry, 12 mars 2022, Le pouliguen.

Fête du timbre

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Salle Marcel Baudry

Le cercle philatélique de la Baule et de la Presqu’île vous accueille pour une exposition et des animations en partenariat avec les associations locales. Des souvenirs philatéliques et une carte locale avec timbre à date du Pouliguen vous seront proposés.

Salle Marcel Baudry Rue du Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T17:00:00