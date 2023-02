Fête du timbre Saint-Amand-Montrond OT TOURISME-COEUR DE FRANCE Saint-Amand-Montrond Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Fête du timbre, 11 mars 2023, Saint-Amand-Montrond 240 rue des orpailleurs

2023-03-11 09:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

Cher Saint-Amand-Montrond Des souvenirs philatéliques illustrés par l’artiste Alain Bouldouyre, et affranchis avec

le timbre ou avec le bloc philatélique sortant pour cet événement, oblitérés par un

timbre à date 1er jour particulièrement réussi seront proposés.

Un bureau temporaire de la Poste sera ouvert de 10 h à17h le samedi et le

dimanche.

Des négociants, un dessinateur illustrateur qui vous proposera ses créations sur

porcelaine, des associations seront présentes pour animer cette fête du timbre.

Des collections philatéliques seront présentées, des oeuvres réalisées par les élèves

de l’école Marceau et par ceux de l’IME seront également exposées.

L’office de tourisme sera à nos côtés pendant les 2 jours.

Des animations sont prévues avec l’association de commerçants et avec le cinéma.

Venez nombreux. L’association philatélique du Boischaut organise la fête du timbre sur le thème du cyclotourisme.

Venez nombreux pour participer à cette promotion du slow tourisme. apb18200bouronjl@orange.fr asso philatélique

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2023-02-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

