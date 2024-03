[Fête du timbre] Le timbre voyage au fil de l’eau Dieppe, dimanche 10 mars 2024.

[Fête du timbre] Le timbre voyage au fil de l’eau Dieppe Seine-Maritime

Dans le cadre de cette fête du timbre différentes animations autour de la navigation maritime dieppoise sous seront présentées sur le parvis de l’Hôtel de Ville par quatre association locales

✓ ADMMAC Amicale Dieppoise de Marins et Marins Anciens Combattants, porteuse depuis octobre 2022 du cycle d’instruction de la PMM Préparation marine militaire.

✓ LA DIEPPOISE Association créée en 2018 dont la vocation est de concourir à la sauvegarde du patrimoine maritime dieppois. Après sa restauration complète en 2022, elle gère et entretient le CÔTE D’ALBÂTRE, canot polletais classé monument historique, propriété de la ville de Dieppe.

✓ LA SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer station de Dieppe. Ses missions sont de sauver des vies humaines, en mer et sur le littoral, former les sauveteurs et participer aux missions de sécurité civile.

✓ TUG HORIZON (Transmanche User r Group) Association créée pour préserver et améliorer la liaison ferry reliant Dieppe à Newhaven.

Hôtel de Ville

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie philadieppe76@gmail.com

