Fête du timbre “Le timbre prend le train” Decize, 12 mars 2022, Decize.

Fête du timbre “Le timbre prend le train” Salle Olga Olby Rue Marguerite Monnot Decize

2022-03-12 – 2022-03-13 Salle Olga Olby Rue Marguerite Monnot

Decize Nièvre Decize

EUR “La Fête du Timbre est organisée dans toute la France (une centaine de villes y participent chaque année) et se veut être une manifestation festive, permettant au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la Philatélie sous toutes ses formes”.

Le thème de cette année est “Le voyage” avec des focus sur les TER de la SNCF et sur la randonnée pédestre. La Poste émettra pour cette occasion un timbre « Voyager en TER » et un bloc « Escapade verte » à l’effigie du thème de l’année : Le Timbre prend le train.

A cette occasion le Cercle Philatélique de Decize/Saint-Léger-des-Vignes proposera différentes animations :

– Exposition d’un train électrique miniature de 1960 et divers documents sur la vie du rail et sur les trains.

– Présentation par les membres du club de plusieurs collections : histoire de l’Allemagne, Napoléon etc.

– Randonnée pédestre le 12 mars (départ à 10h00) avec les Randonnées Decizoises

Bureau de poste temporaire présent les deux jours avec oblitération personnalisée.

Vente de souvenirs philatéliques

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/calendrier-2021/

Salle Olga Olby Rue Marguerite Monnot Decize

