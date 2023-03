Fête du timbre : Le timbre fait du vélo Association Philatélique de Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 12:00:00

Drôme La Fête du Timbre 2023 se déroule dans 91 villes de France, avec une nouvelle thématique la mobilité à vélo. contact@assophil-valence.net +33 6 83 44 15 58 http://www.assophil-valence.net/ Association Philatélique de Valence 74 Route de Montélier Valence

