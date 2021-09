Fête du Timbre et de l’Aviation L’Envol des Pionniers, 25 septembre 2021, Toulouse.

Fête du Timbre et de l’Aviation

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à L’Envol des Pionniers

### Week-end exceptionnel à L’envol des Pionniers avec deux événements nationaux Participez à un week-end exceptionnel à L’Envol des Pionniers qui accueille, le dernier week-end de septembre, deux événements nationaux : [la Fête du Timbre](https://www.ffap.net/Evenements/fete_du_timbre.php) et la [Fête de l’Aviation](https://www.fetedelaviation.fr) ! ### La Fête du Timbre Chaque année, la Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat avec Phil@poste et l’ADPhile, propose au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la Philatélie sous toutes ses formes. Cette année, le fil conducteur sera “Voitures anciennes et cinéma”. À Toulouse, c’est l’Union Philatélique Toulousaine (UPT) qui animera des ateliers autour du timbre et sur des thèmes de collection tous azimuts : Concorde, le vélo, le Petit Prince, les tortues… _Avec la participation des Amis de L’Envol des Pionniers, de la Ville de Toulouse, du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie._ ![]() ### La Fête de l’Aviation Depuis 2020, la Fête de l’Aviation est organisée afin de « réveiller l’enfant qui est en vous » et de transmettre des connaissances autour de l’air et de l’espace avec pour thème cette année « Qui peut rêver, peut voler ». Au programme conférence de Bernard Chabbert et animation (plus d’informations à venir) ![]() ### Plus d’infos [Site de L’Envol des Pionniers](https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/fete-aviation-timbre/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h à 18h. * Présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) valide pour toute personne à partir de 18 ans. * Restauration possible sur place avec Bicy’crepe.

Entrée gratuite pour les animations de la Fête de l’Aviation et de la Fête du Timbre. L’entrée aux expositions permanentes et temporaires de L’envol des Pionniers reste payante au tarif habituel

L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00