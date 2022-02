Fête du Timbre Arrigny, 12 mars 2022, Arrigny.

Fête du Timbre Salle des fêtes Rue du Moulin de l’Epicier Arrigny

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 17:00:00 Salle des fêtes Rue du Moulin de l’Epicier

Arrigny Marne Arrigny

A l’occasion de la fête nationale du timbre 2022, organisée par la FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques) et ses partenaires, La Poste éditera, sur le thème “Le timbre prend le train”, un timbre avec un TER et un bloc sur la randonnée.

Le timbre mettra en avant le voyage en TER à travers nos territoires. Le bloc mettra en scène une escapade verte, découverte d’un paysage de campagne bucolique de notre territoire, accessible via un Train Régional et la pratique d’un loisir « nature » (la randonnée).

Pour le département de la Marne, ce sont les associations fédérées marnaises qui l’organiseront : le Club Philatélique de Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-François (CPCV) et l’Association Philatélique Champenoise (APC) de Châlons-en-Champagne. Une carte postale locale, représentant la mairie, sera dessinée par l’artiste Roland Irolla.

Organisée par le Club Philatélique de Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-Frs (CPCV) et l’Ass. Philatélique Champenoise (APC) de Châlons-en-Ch. 10h – 17h

cpcv1@orange.fr

dernière mise à jour : 2022-02-22 par