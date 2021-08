Andeville Andeville Andeville, Oise Fête du timbre à Andeville Andeville Andeville Catégories d’évènement: Andeville

Oise

Fête du timbre à Andeville Andeville, 25 septembre 2021, Andeville. Fête du timbre à Andeville 2021-09-25 – 2021-09-26

Andeville Oise Andeville 0 0 0 FÊTE DU TIMBRE

LE TIMBRE FAIT SON CINÉMA C’est le thème “Voitures anciennes et cinéma” qui est mis à l’honneur cette année. ENTRÉE GRATUITE

GYMNASE D’ANDEVILLE

RUE JEAN JAURÈS

60570 ANDEVILLE FÊTE DU TIMBRE

LE TIMBRE FAIT SON CINÉMA C’est le thème “Voitures anciennes et cinéma” qui est mis à l’honneur cette année. ENTRÉE GRATUITE

GYMNASE D’ANDEVILLE

RUE JEAN JAURÈS

60570 ANDEVILLE acartillier@wanadoo.fr +33 6 16 22 85 51 FÊTE DU TIMBRE

LE TIMBRE FAIT SON CINÉMA C’est le thème “Voitures anciennes et cinéma” qui est mis à l’honneur cette année. ENTRÉE GRATUITE

GYMNASE D’ANDEVILLE

RUE JEAN JAURÈS

60570 ANDEVILLE FFAP dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Andeville, Oise Autres Lieu Andeville Adresse Ville Andeville lieuville 49.25875#2.16418