FETE DU TIMBRE 2023 Place de la Mairie Essert Essert Catégories d’Évènement: 90850

ESSERT

FETE DU TIMBRE 2023 Place de la Mairie, 11 mars 2023, Essert Essert. FETE DU TIMBRE 2023 Mairie/Logis de l’Amitié Place de la Mairie Essert 90850 Place de la Mairie Mairie/Logis de l’Amitié

2023-03-11 – 2023-03-12

Place de la Mairie Mairie/Logis de l’Amitié

Essert

90850 Essert EUR Evénement national la fête du timbre 2023 aura lieu cette année à Essert pour le Département du Territoire de Belfort. Expos, bourse , etc se dérouleront sur le site. Buvette sur place toute la journée(et crêpes l’après midi) Déjeuner en formule plat du jour/fromage/dessert animations@essert.fr Place de la Mairie Mairie/Logis de l’Amitié Essert

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: 90850, ESSERT Autres Lieu Essert Adresse Essert 90850 Place de la Mairie Mairie/Logis de l'Amitié Ville Essert Essert Departement 90850 Lieu Ville Place de la Mairie Mairie/Logis de l'Amitié Essert

Essert Essert Essert 90850 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essert essert/

FETE DU TIMBRE 2023 Place de la Mairie 2023-03-11 was last modified: by FETE DU TIMBRE 2023 Place de la Mairie Essert 11 mars 2023 90850 Essert Mairie/Logis de l'Amitié Place de la Mairie Essert 90850 Place de la Mairie Essert

Essert Essert 90850