Fête du Timbre © 2021 Château de La Fleuriaye, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Carquefou.

2021-09-26

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Tous publics

La Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat avec Phil@poste et l’ADPhile, organise chaque année une grande opération promotionnelle appelée « Fête du Timbre © ». Cette fête est organisée dans toute la France (une centaine de villes y participent chaque année) et se veut être une manifestation festive, permettant au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la Philatélie sous toutes ses formes. Fin septembre 2021, les 25 et 26, l’Amicale Philatélique l’ANCRE organise cette Fête du Timbre © dans la métropole nantaise. Pour accueillir cet événement, l’Amicale Philatélique l’ANCRE a retenu le Centre de Congrès la Fleuriaye à Carquefou qui constitue un lieu unique à deux pas de Nantes dans un cadre agréable et naturel.

Château de La Fleuriaye Boulevard Ampère Carquefou