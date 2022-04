Fête du tilleul Hoffen Hoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hoffen

Fête du tilleul Hoffen, 9 juillet 2022, Hoffen. Fête du tilleul Hoffen

2022-07-09 18:30:00 – 2022-07-09

Hoffen Bas-Rhin Hoffen Bas-Rhin 0 EUR Venez passer un bon moment, en famille ou entre amis, à l’occasion de ce bal en plein air ! Venez passer un bon moment, en famille ou entre amis, à l’occasion de ce bal en plein air ! +33 3 88 80 40 47 Venez passer un bon moment, en famille ou entre amis, à l’occasion de ce bal en plein air ! Hoffen

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hoffen Autres Lieu Hoffen Adresse Ville Hoffen lieuville Hoffen Departement Bas-Rhin

Hoffen Hoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hoffen/

Fête du tilleul Hoffen 2022-07-09 was last modified: by Fête du tilleul Hoffen Hoffen 9 juillet 2022 Bas-Rhin Hoffen

Hoffen Bas-Rhin