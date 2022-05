Fête du thon Saint-Jean-de-Luz, 9 juillet 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Fête du thon Saint-Jean-de-Luz

2022-07-09 12:30:00 – 2022-07-09 02:00:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Le grand rendez-vous festif et gastronomique du début de l’été à Saint-Jean-de-Luz.

Au XVème siècle le Port de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure est parmi les grands ports Français, grâce à la pêche à la baleine et à la morue. Cette période marque l’histoire de la pêche basque. Quelques années plus tard, les pêcheurs basques se spécialiseront dans la pêche à la sardine et au thon et le port de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure deviendra même le 1er port thonier et sardinier de France. Le port de Saint-Jean-de-Luz renoue aujourd’hui avec l’histoire à travers la fête du Thon. juillet. Les associations sportives luziennes vous accueillent pour un repas ou des pintxos à base de thon ou à leur buvette. Assis ou debout, venez profiter de la gastronomie autour du thon, dans une ambiance festive : bandas, musique vivante, concerts et animations.

Programme détaillé à venir (en cours d’élaboration)

