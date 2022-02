Fête du Théâtre les 7 Chandelles Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Fête du Théâtre les 7 Chandelles MAUBOURGUET C.A.C Jean Glavany Maubourguet

2022-06-18

2022-06-18 – 2022-06-18 MAUBOURGUET C.A.C Jean Glavany

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet SPECTACLE DES ATELIERS ENFANTS ET ADULTES SPECTACLE ADULTE ANNONCÉ :

« LES DIABLOGUES » de Roland DUBILLARD Entrée libre +33 5 62 96 03 30 MAUBOURGUET C.A.C Jean Glavany Maubourguet

