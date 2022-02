Fête du théâtre en Auvergne Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Fête du théâtre en Auvergne rue Abbé-de-l 'Epée Salle Boris Vian – Maison de la Culture Clermont-Ferrand

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-27 19:30:00

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand EUR 8 8 8 troupes, 8 auteurs, 8 spectacles

Trois jours de théâtre de qualité, avec huit spectacles proposés par une compagnie régionale, mais aussi, pour la sixième année, par sept autres venant de différentes régions de France. auvergne@fncta.fr +33 6 84 32 48 59 rue Abbé-de-l ‘Epée Salle Boris Vian – Maison de la Culture Clermont-Ferrand

