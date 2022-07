Fête du terroir Saint-Germain-du-Bois, 11 septembre 2022, Saint-Germain-du-Bois.

Fête du terroir

Maison de l’agriculture et de l’alimentation Route de Sens Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation

2022-09-11 – 2022-09-11

EUR Pour cette première édition, la Fête du Terroir se déroulera au musée de l’agriculture de St-Germain-du-Bois, lieu emblématique de l’histoire locale de l’agriculture ! En plus de vous régaler, vous profiterez des d’animations gratuites ! Rencontres dégustations avec les producteurs locaux, des visites flashs et visites-jeux du musée, des visites d’élevage de volailles de Bresse et un marché des producteurs. Ambiance musicale : Bal à trois.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

