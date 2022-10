Fête du territoire zéro déchet et lancement du défi déclic avec l’APC Mail Binet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 26 octobre 2022

de 10h00 à 18h00

. gratuit

L’Agence Parisienne du Climat, vous convie à une fête du territoire Zéro déchet dans le 18eme arrondissement. L’occasion de proposer une participation au fameux Défi Déclic ! Les territoires Zéro déchets sont des quartiers dans lesquels diverses actions sont menées pour réduire, limiter, trier, valoriser et recycler les déchets. Des actions à destination des écoles, riverains, commerçants volontaires, équipements de tri et de collecte des déchets… Dans le 18e, c’est à la Porte Montmartre que le dispositif Territoire Zéro Déchet se déploie. Venez en apprendre davantage sur le Zéro déchet avec L’Agence Parisienne du Climat qui propose des sensibilisations, ateliers et rencontres. Mais aussi une participation au défi Déclic (DÉfis Citoyens Locaux d’Implication pour Climat et la Sobriété) dont l’objectif et d’inciter et d’accompagner les Parisien·nes à adopter des comportements sobres en énergie, en eau et en déchets, dans un esprit ludique et convivial. Rendez-vous le 18 octobre, de 10h à 18h, rue Binet dans le 18e arrondissement Mail Binet rue Binet 75018 Paris Contact :

