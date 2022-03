Fête du Tennis Rue de Kervenel Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Fête du Tennis Rue de Kervenel, 3 septembre 2022, Le croisic. Fête du Tennis

Rue de Kervenel, le samedi 3 septembre à 10:00

**Fête du tennis** Début de saison 2022 – 2023 Journée festive autour de la pratique du tennis, ouverte à tous, Croisicais ou vacanciers, enfants, camarades, parents… Initiation pour les enfants, matchs amicaux, pique-nique (boissons fournies). Démonstration avec un professeur BE – autres jeux. Prise d’inscription pour la saison 2022 – 2023. * * * Apporter son pique-nique Fête du tennis Début de saison 2022 – 2023 Journée festive autour de la pratique du tennis, ouverte à tous, Croisicais ou vacanciers, enfants, camarades, parents… Initiation pour les enfant… Rue de Kervenel Stade Constant Germon 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-03T10:00:00 2022-09-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Rue de Kervenel Adresse Stade Constant Germon 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville Rue de Kervenel Le croisic Departement Loire-Atlantique

Rue de Kervenel Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

Fête du Tennis Rue de Kervenel 2022-09-03 was last modified: by Fête du Tennis Rue de Kervenel Rue de Kervenel 3 septembre 2022 Le Croisic Rue de Kervenel Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique