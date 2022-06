Fête du tennis Arudy Arudy Catégories d’évènement: 64260

Arudy

Fête du tennis Arudy, 18 juin 2022, Arudy.

2022-06-18 12:30:00

Arudy 64260 Fête du tennis – ouvert à tous

12h30 : Barbecue (sandwiches et frites 10€)

Après-midi : Pétanque, doubles, initiation au tennis, animations Buvette à disposition Fête du tennis – ouvert à tous

Après-midi : Pétanque, doubles, initiation au tennis, animations Buvette à disposition +33 5 59 05 77 11

Après-midi : Pétanque, doubles, initiation au tennis, animations Buvette à disposition FETE DU TENNIS

Arudy

Arudy

