Début de saison 2022 – 2023 Journée festive autour de la pratique du tennis, ouverte à tous, Croisicais ou vacanciers, enfants, camarades, parents…

Initiation pour les enfants, matchs amicaux, pique-nique (boissons fournies).

Démonstration avec un professeur BE – autres jeux.

Prise d’inscription pour la saison 2022 – 2023.

Apporter son pique-nique

