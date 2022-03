FETE DU SPORT VITTEL Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

FETE DU SPORT VITTEL Vittel, 3 septembre 2022, Vittel. FETE DU SPORT VITTEL CPO 361 avenue du Haut de Fol Vittel

2022-09-03 – 2022-09-04 CPO 361 avenue du Haut de Fol

Vittel Vosges Vittel Marche Rose avec la ligue contre le Cancer Dimanche 6 septembre

Portes ouvertes dans les clubs Vittel et Contrexeville : Se présenter sur les lieux de pratique en tenue (vêtements et chaussure adaptés)

Programme sur www.ville-vittel.fr +33 3 29 08 05 40 http://www.ville-vittel.fr/ PHOTO VILLE DE VITTEL

