Carbon-Blanc Stade Lacoste Carbon-Blanc, Gironde Fête du sport Stade Lacoste Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Fête du sport Stade Lacoste, 11 septembre 2021, Carbon-Blanc. Fête du sport

Stade Lacoste, le samedi 11 septembre à 13:30

Le Cacbomnisports, avec l’ensemble des sections, vous invite le samedi 11 septembre de 13h30 à 18h30 au stade Gaston Lacoste (rue Pasteur) pour rencontrer et essayer gratuitement tous les sports de la commune ! N’hésitez pas à partager ! ⚠️ **Pass sanitaire obligatoire pour accéder au site.**

Pass sanitaire obligatoire

Fête du sport au Stade Lacoste Stade Lacoste 26 Rue Pasteur, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T13:30:00 2021-09-11T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Stade Lacoste Adresse 26 Rue Pasteur, 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Stade Lacoste Carbon-Blanc