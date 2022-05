Fête du Sport Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Fête du Sport Soustons, 29 septembre 2022, Soustons. Fête du Sport Soustons

2022-09-29 10:00:00 – 2022-09-29 17:00:00

Soustons Landes EUR Comme chaque année, l’équipe sportive du Pôle Enfance Jeunesse et Sports de la Ville de Soustons vous a concocté une folle journée, pleine de sport, de rires, d’aventures et de partage. Alors surtout n’oubliez pas de vous inscrire : premiers arrivés, premiers servis !!!

C’est l’occasion de sortir les tenues sportives du placard pour ceux qui n’ont jamais le temps de rien, et de les motiver pour les habitués des activités physiques. Du plaisir garanti…, de la bonne humeur assurée … Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 11 Mai 2022 à l’accueil du Pôle Enfance Jeunesse et Sports.

Vous pouvez le faire parvenir soit par mail, soit par courrier, soit en passant aux bureaux ou en le déposant dans la boite aux lettres (PEJS – Avenue Labouyrie – Plaine de l’Isle Verte – 40140 SOUTONS, entrée et boite aux lettres du côté de l’avenue Labouyrie). Et oui, vous l’attendiez & l’espériez tous, vous nous la réclamiez, … et bien la voilà, la seule, l’unique : LA FETE DU SPORT 2022 … Elle aura lieu le Dimanche 15 Mai 2022. +33 5 58 41 37 23 Comme chaque année, l’équipe sportive du Pôle Enfance Jeunesse et Sports de la Ville de Soustons vous a concocté une folle journée, pleine de sport, de rires, d’aventures et de partage. Alors surtout n’oubliez pas de vous inscrire : premiers arrivés, premiers servis !!!

C’est l’occasion de sortir les tenues sportives du placard pour ceux qui n’ont jamais le temps de rien, et de les motiver pour les habitués des activités physiques. Du plaisir garanti…, de la bonne humeur assurée … Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 11 Mai 2022 à l’accueil du Pôle Enfance Jeunesse et Sports.

Vous pouvez le faire parvenir soit par mail, soit par courrier, soit en passant aux bureaux ou en le déposant dans la boite aux lettres (PEJS – Avenue Labouyrie – Plaine de l’Isle Verte – 40140 SOUTONS, entrée et boite aux lettres du côté de l’avenue Labouyrie). YOYO

Soustons

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Ville Soustons lieuville Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Fête du Sport Soustons 2022-09-29 was last modified: by Fête du Sport Soustons Soustons 29 septembre 2022 Landes Soustons

Soustons Landes