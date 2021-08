Fête du sport Sélestat, 4 septembre 2021, Sélestat.

Fête du sport 2021-09-04 13:30:00 – 2021-09-04 17:00:00

Sélestat Bas-Rhin

Cet après-midi sera l’occasion de découvrir et de s’initier aux différentes disciplines encadrées par les éducateurs des clubs sportifs sélestadiens. Plus de 40 clubs investissent le CSI, la piscine des Remparts et le lac de canotage. Ils seront présents à leur stand pour vous renseigner, vous apporter tous les conseils et explications nécessaires puis procéder à votre inscription. Buvette et petite restauration sur place. Pass sanitaire requis.

Découverte des associations sportives de Sélestat au CSI, à la piscine des Remparts et au lac de canotage

+33 3 88 58 85 72

