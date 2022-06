FÊTE DU SPORT Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg

FÊTE DU SPORT Sarrebourg, 26 juin 2022

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 17:00:00

Sarrebourg 57400 Venez à la rencontre des associations sportives de Sarrebourg. Animations, démonstrations, jeux, … Gratuit et ouvert à tous. sport@mairie-sarrebourg.fr +33 3 87 03 05 06 Sarrebourg

